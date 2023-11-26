В Иране тайно казнили 21-летнего участника прошлогодних протестов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Иране тайно казнили 21-летнего участника прошлогодних антиправительственных демонстраций, сообщает BBC со ссылкой на правозащитную организацию Hengaw. Приговор привели в исполнение на рассвете в Центральной тюрьме города Хамадан на западе страны.

Правозащитники подчеркнули, что казнь провели без предупреждения, мужчине даже не дали встретиться с семьей, хотя он был приговорен еще неделю назад. Юношу обвиняли в убийстве члена Корпуса стражей Исламской революции во время демонстраций. Это уже восьмая казнь участника антиправительственных протестов в Иране.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал Россию играть более активную роль в установлении мира на Ближнем Востоке. Свое заявление глава иранской дипломатии сделал в ходе разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.

После этого президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что народы мира теряют терпение, когда видят все больше и больше кровавых преступлений, совершаемых Израилем. Он призвал страны «не идти на нормализацию отношений» с еврейским государством, которое своими действиями в секторе Газа «вызывает отвращение». Он также добавил, что страны Запада заявляют о правах человека, но в настоящее время, по мнению руководителя исламской республики, подобные высказывания «звучат смешно».