Генеральный штаб ВС Ирана распорядился создать комиссию по расследованию причин крушения вертолета президента республики Ибрахима Раиси, сообщает телеканал IRIB. Отмечается, что соответствующее распоряжение дал начальник Генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери. В состав комиссии, которую возглавит генерал-майор Али Абдаллахи, войдут военные и технические эксперты.
Перевозивший президента Ирана вертолет 19 мая разбился в провинции Восточный Азербайджан. Помимо президента страны, жертвами аварии стали глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и сопровождающие.
Глава Организации по чрезвычайным ситуациям страны Мохаммад Хасан Нами сообщил, что спасатели опознали тела всех погибших при крушении. По его словам, которые приводит агентство Tasnim, генетической экспертизы в связи с этим проводиться не будет.
По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, гибель Раиси может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он также высказал слова поддержки и сочувствия для всего Ирана и напомнил, что Раиси был другом для России и прилагал много усилий для укрепления государственных отношений между странами.