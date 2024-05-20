В Иране создали комиссию для расследования авиакатастрофы с Раиси Генштаб поручил создать комиссию по расследованию крушения вертолета с Раиси

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Место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси

Генеральный штаб ВС Ирана распорядился создать комиссию по расследованию причин крушения вертолета президента республики Ибрахима Раиси, сообщает телеканал IRIB. Отмечается, что соответствующее распоряжение дал начальник Генштаба генерал-лейтенант Мохаммад Багери. В состав комиссии, которую возглавит генерал-майор Али Абдаллахи, войдут военные и технические эксперты.

Перевозивший президента Ирана вертолет 19 мая разбился в провинции Восточный Азербайджан. Помимо президента страны, жертвами аварии стали глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и сопровождающие.

Глава Организации по чрезвычайным ситуациям страны Мохаммад Хасан Нами сообщил, что спасатели опознали тела всех погибших при крушении. По его словам, которые приводит агентство Tasnim, генетической экспертизы в связи с этим проводиться не будет.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, гибель Раиси может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он также высказал слова поддержки и сочувствия для всего Ирана и напомнил, что Раиси был другом для России и прилагал много усилий для укрепления государственных отношений между странами.