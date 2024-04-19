В Иране сообщили о результатах работы ПВО при израильском ударе Tasnim: после работы ПВО в Иране нет разрушений на земле

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

После работы ПВО в иранском городе Исфахан не зафиксирован ущерб объектам на земле, сообщило агентство Tasnim News со ссылкой на заявление иранских военных. Судя по видео из населенного пункта, обстановка в городе спокойная.

На кадрах видно, что движение на улицах не остановлено. Разрушений в мегаполисе нет.

Израиль нанес удар по Ирану после произошедшей в минувшие выходные иранской атаки. По данным агентства Fars, 19 апреля взрывы были слышны в иранском городе Кехджаваристан, недалеко от военной базы.

Известно, что серия из трех взрывов произошла в городе в центральном районе страны. Официального подтверждения инцидента со стороны властей не было. Как писали СМИ, взрывы были зафиксированы недалеко от аэропорта административного центра провинции и 8-й базы иранских военно-воздушных сил.

До этого командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Ахмад Хакталаб информировал, что Ирану удалось определить местоположение ядерных центров Израиля. По его словам, вооруженные силы страны готовы нанести удары по ним в любое время. Хакталаб добавил, что Израиль в течение многих лет вел «подрывную и террористическую деятельность» в отношении Ирана. Теперь страна считает себя вправе ответить на любую агрессию Тель-Авива, заключил он.