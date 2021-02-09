В Иране сделавших прививку от коронавируса объявили геями

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Иранский священнослужитель заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции делает мужчин геями. На его сообщение в социальной сети обратили внимание журналисты The Jerusalem Post.

Не подходите к тем, кто получил вакцину от коронавируса. Они стали гомосексуалистами, — написал в Telegram аятолла Аббас Тебризиан.

Бежавшая из страны из-за репрессий Шейна Воджуди заявила, что как и другие священнослужители в режиме, Тебризиан связывает все недостатки с сексуальностью.

Цель распространения этой чуши — напугать людей до вакцинации, в то время как лидер режима и другие официальные лица получили вакцину от Pfizer, но не предоставляют её людям под тем предлогом, что они не верят Западу, — добавила она.

Отмечается, что Тебризиан до этого также делал неоднозначные заявления о западной медицине. В январе прошлого года было опубликовано видео, на котором он сжигает американский научный учебник, говоря, что исламская медицина сделала такие книги «иррелевантными».

Ранее в Израиле ультраортодоксальный раввин Даниэль Асор посоветовал своим последователям избегать вакцинации от коронавируса, потому что прививка может сделать их гомосексуалистами. Раввин, собравший большое количество последователей в Интернете, считает, что вакцинация является частью плана «глобального злонамеренного правительства, пытающегося установить новый мировой порядок».

В своей недавней проповеди Асор сообщил, что мужчины после прививки могут превратиться в геев, так как вакцины делаются с использованием эмбрионального субстрата. Именно это может привести к смене сексуальной ориентации, писал NEWS.ru.