В Иране считают, что убийство физика организовали спецслужбы разных стран

https://static.news.ru/photo/acb76fb6-3256-11eb-893d-fa163e074e61_660.jpg Мохсен Фахризаде Фото: tasnimnews.com/wikimedia/org

Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде организовали израильские спецслужбы с возможным привлечением разведок других стран. Об этом заявил официальный представитель комиссии национальной безопасности парламента Ирана Абольфазль Амуйи.

В убийстве Фахризаде прослеживается рука Израиля. Однако, учитывая сложность операции, существует вероятность причастности и других иностранных спецслужб, — заявил политик по итогам закрытого заседания парламента.

На нём присутствовали представители Минобороны и разведки Ирана. Основной темой было убийство Фахризаде. Политик отметил, что покушение было заранее спланированной сложной операцией, сообщает агентство IRNA.

Ранее председатель комитета Госдумы по межнациональным делам Леонид Слуцкий назвал убийство учёного терактом, направленным на провокацию Ирана. Он подчеркнул, что Россия осуждает это преступление и выражает глубокие соболезнования Ирану и родственникам погибшего.

После убийства Фахризаде парламент Ирана призвал власти страны ограничить доступ представителей МАГАТЭ к объектам ядерной программы и прекратить применения дополнительного протокола. Ранее чиновники поддержали ускоренный формат рассмотрения законопроекта об увеличении уровня обогащения урана. Голосование по законопроекту может состояться в среду, 2 декабря.

Как писал NEWS.ru, Фахризаде убили 27 ноября. Сначала террористы взорвали рядом с его автомобилем транспортное средство, а затем учёного расстреляли. Власти Ирана обвинили в произошедшем Израиль и заявили, что теракт не останется без ответа. Физика-ядерщика называли «автором иранской ядерной программы».