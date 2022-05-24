В Иране разбился истребитель F-16, пилоты погибли

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В Иране во время выполнения учебного полета разбился истребитель F-16, сообщает IRNA. Согласно информации агентства оба пилота погибли.

Инцидент произошёл неподалёку от города Наин, на востоке провинции Исфахан.

Задачей этого истребителя была тренировочная стрельба, — заявил Мохаммад Реза Джан Несари, занимающийся политическими и социальными вопросам провинции Исфахан.

В начале мая небольшой самолет Piper PA-28 потерпел крушение в канадской провинции Онтарио. В результате погибли четыре человека. Инцидент произошёл в северо-западной части провинции в удалённой от населённых пунктов местности. Спасатели смогли обнаружить воздушное судно благодаря установленному на борту транспондеру.