В Иране рассказали, смогут ли атаки Израиля остановить мусульман Хаменеи: никто не остановит мусульман, если Израиль продолжит атаки

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Али Хаменеи в присутствии военных

Никто не остановит мусульман в случае продолжения атак Израиля, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По его словам, которые приводит агентство IRNA, действия Тель-Авива по отношению к населению сектора Газа являются геноцидом.

Силы сопротивления дойдут до исступления, никто уже не сможет остановить их, — сказал Хаменеи.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе выступления на иранском телевидении сообщил, что лидеры сопротивления не позволят Израилю бесконтрольно проводить операции в секторе Газа. Он добавил, что в ответ на действия Тель-Авива могут быть предприняты «любые превентивные меры».

Министр иностранных дел Ирана также пояснил, что термин «сопротивление» относится не только к движению «Хезболла», но и к группам, организованным по всему региону для обеспечения независимости стран и противодействия актам агрессии, совершаемым израильским правительством. Он также предостерег, что расширение конфликта в регионе сопротивления может привести к изменениям в геополитической обстановке вокруг Израиля.

Касаясь возможности присоединения Ирана к конфликту, министр подчеркнул, что «любой сценарий вполне возможен». Он также призвал Соединенные Штаты прекратить «военные преступления в отношении женщин, детей и гражданских лиц».