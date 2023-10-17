Никто не остановит мусульман в случае продолжения атак Израиля, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По его словам, которые приводит агентство IRNA, действия Тель-Авива по отношению к населению сектора Газа являются геноцидом.
Силы сопротивления дойдут до исступления, никто уже не сможет остановить их, — сказал Хаменеи.
Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе выступления на иранском телевидении сообщил, что лидеры сопротивления не позволят Израилю бесконтрольно проводить операции в секторе Газа. Он добавил, что в ответ на действия Тель-Авива могут быть предприняты «любые превентивные меры».
Министр иностранных дел Ирана также пояснил, что термин «сопротивление» относится не только к движению «Хезболла», но и к группам, организованным по всему региону для обеспечения независимости стран и противодействия актам агрессии, совершаемым израильским правительством. Он также предостерег, что расширение конфликта в регионе сопротивления может привести к изменениям в геополитической обстановке вокруг Израиля.
Касаясь возможности присоединения Ирана к конфликту, министр подчеркнул, что «любой сценарий вполне возможен». Он также призвал Соединенные Штаты прекратить «военные преступления в отношении женщин, детей и гражданских лиц».