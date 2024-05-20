В Иране пройдут массовые шествия в память о Раиси

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранцы проведут массовые шествия по всей стране, чтобы почтить память президента страны Ибрахима Раиси, сообщает агентство Fars. По данным издания, мероприятия пройдут вечером в понедельник, 20 мая.

Шествие в Тегеране состоится 16:00 по местному времени (15:30 мск). Народ соберется на улице Вали-аср.

Президент Ирана погиб при крушении вертолета 19 мая в провинции Восточный Азербайджан. На борту также находились министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд отмечал, что все пассажиры на борту разбившегося воздушного судна погибли в первые минуты после его крушения. По его словам, спасатели обнаружили обломки на высоте 2,5 километра над уровнем моря.

Причиной жесткой посадки вертолета стали плохие погодные условия, сообщил посол исламской республики в Белоруссии Алиреза Санеи. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в зоне крушения вертолета наблюдалась термическая депрессия, горные вершины были закрыты облаками.

Церемония похорон Раиси и сопровождавших его лиц состоится 21 мая в городе Тебриз. В стране объявили пятидневный траур после крушения вертолета, при котором погиб Раиси.