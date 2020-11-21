В Иране призвали отменить санкции в отношении Сирии в связи с пандемией

https://static.news.ru/photo/46b03c6a-2cbc-11eb-b6c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Санкции в отношении Сирии должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф в ходе встречи со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном.

Министр также отметил, что отдельные страны создают препятствия для урегулирования ситуации в стране.

За последние годы предоставлялись подходящие возможности, чтобы положить конец кризису в Сирии, но каждый раз мы сталкивались с противодействием со стороны некоторых государств, — цитирует ТАСС его заявление.

Ранее США расширили санкционные списки по Сирии. Туда попали Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии, Силы национальной обороны, 11 организаций, а также шесть сирийский граждан. Санкции в отношении страны усилил и Евросоюз — под ограничения попали восемь сирийских министров. Всего в европейский санкционный список внесены 288 сирийских граждан и 70 организаций.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заверил своего сирийского коллегу Башара Асада, что Москва продолжает прилагать усилия по урегулированию и нормализации обстановки в САР. По его словам, делается всё возможное для восстановления суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности страны. Он также отметил важность задачи постконфликтного восстановления Сирии.