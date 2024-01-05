В Иране поймали причастных к теракту у могилы Сулеймани Tasnim: иранские силовики задержали 11 причастных к подготовке теракта в Кермане

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Иранские силовики задержали 11 человек, которых подозревают в причастности к теракту на кладбище в Кермане, где похоронен командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Министерство разведки страны. Помимо этого, полицейские нашли дом, в котором проживали двое террористов, устроивших взрывы.

По информации ведомства, правоохранители обнаружили в домах боевиков готовые к применению взрывные устройства, в частности пояса со взрывчаткой. Согласно последней информации МВД Ирана, в результате теракта погибли 89 человек, в том числе девять детей в возрасте до 10 лет.

Ранее правоохранители выяснили, что теракт в Кермане устроили террористы-смертники. Эту информацию подтвердило исследование места происшествия и видеозаписи с камер видеонаблюдения. Они предприняли попытку провести взрывы на расстоянии 1,5 и 2,7 километра от могилы Сулеймани. Ближе им не позволили подойти службы безопасности на входе на кладбище.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Целью боевиков были «шиитские многобожники», собравшиеся возле могилы Сулеймани по случаю годовщины гибели генерала.