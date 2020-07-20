В Иране пересмотрят смертный приговор для участников беспорядков 2019 года

https://static.news.ru/photo/192dda8e-c9b3-11ea-8f39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в Иране пересмотрит смертный приговор для трёх участников беспорядков ноября 2019 года. Об этом сообщил адвокат обвиняемых Бабак Пакниа.

Сегодня нам сообщили, что приговор будет снова изучен. Верховный суд страны согласился рассмотреть нашу апелляцию. Приведение приговора в исполнение приостановлено, — цитирует РИА Новости защитника.

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили сообщил о приговоре к смертной казни трёх человек в связи с беспорядками в ноябре 2019 года.

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана перестать убивать местных протестующих и не допустить смертного приговора в отношении трёх из них.

Между тем президент страны Хасан Рухани заявил, что задержанные за протесты против резкого повышения цен на бензин в Иране люди должны быть освобождены. Иранский лидер призвал продемонстрировать религиозное исламское милосердие, так как «невинные люди, которые протестовали против повышения цен на бензин, не были вооружены».

Причиной акций протеста в середине ноября 2019 года, переросших в столкновения с полицией, стало вступившее в силу 15 ноября распоряжение правительства Ирана о повышении цен на бензин до 30 тысяч риалов за литр (фактически это означает трёхкратный рост стоимости топлива).

Беспорядки были зафиксированы в сотне населённых пунктов. Только в Тегеране был задержан 2021 человек, заявил во вторник губернатор провинции Ануширован Мохсени Бандпи. В скором времени большинство из них освободили, писал NEWS.ru