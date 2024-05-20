В Иране озвучили причину крушения вертолета Раиси IRNA: вертолет Раиси потерпел крушение из-за технической неисправности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фото с портретом президента Ирана Эбрахима Раиси у посольства Ирана в Москве. Вертолет, перевозивший Э. Раиси, главу иранского МИД Хосейна Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган

Техническая неисправность стала причиной крушения вертолета, из-за которого погиб президент Ирана Ибрахим Раиси, сообщило агентство IRNA. Также жертвами аварии стали глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и сопровождающие.

Раиси погиб в воскресенье (19 мая 2024 года) в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности, — говорится в сообщении.

Перевозивший президента Ирана вертолет 19 мая разбился в провинции Восточный Азербайджан. Помимо Раиси и Абдоллахиана на борту находились пятничный имам города Тебриз и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан. Сообщения о гибели президента подтвердил вице-президент страны Мохсен Мансури.

Посол Ирана в Белоруссии Алирезу Санеи считает, что причиной жесткой посадки вертолета Раиси стали плохие погодные условия. До этого глава Иранского общества Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд утверждал, что все пассажиры на борту разбившегося воздушного судна погибли в первые минуты после его крушения. По его словам, спасатели обнаружили обломки на высоте 2,5 километра над уровнем моря.