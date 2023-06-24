В Иране отреагировали на попытку вооруженного мятежа в России В МИД Ирана назвали ситуацию в России ее внутренним делом и выразили поддержку верховенству закона

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Обстановка в Ростове-на-Дону

Происходящие в России события являются внутренним делом страны, заявил в Telegram представитель МИД Ирана Насер Канани. Он отметил, что Тегеран поддерживает верховенство закона на всей территории РФ.

Представитель МИД Насер Канаани назвал инцидент в России внутренним делом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации, — указано в сообщении.

Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин проинформировал лидера Турции об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства.

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Министр обороны Великобритании Джеймс Клеверли в свою очередь заявил, что Россия столкнулась с крупнейшей угрозой безопасности. Он добавил, что ключевое значение будет иметь лояльность власти российских сил безопасности.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, которому вменяют попытку организации вооруженного мятежа. В ФСБ России заявили, что со стороны бизнесмена прозвучали заявления, которые фактически являются призывами к началу гражданского конфликта.

24 июня Путин заявил в ходе обращения к гражданам, что власти жестко ответят на действия тех, кто пытается устроить мятеж.