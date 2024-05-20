В Иране отказались от экспертизы тел погибших в вертолете Раиси Tasnim: все погибшие при крушении вертолета Раиси опознаны, экспертизы не будет

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Место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси

Спасатели опознали тела всех погибших при крушении вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщил глава Организации по чрезвычайным ситуациям страны Мохаммад Хасан Нами. По его словам, которые приводит агентство Tasnim, генетической экспертизы в связи с этим проводиться не будет.

Несмотря на то что тела погибших были сожжены, спасатели опознали их и передали бригадам скорой помощи, — приводит агентство слова спикера.

Вертолет с президентом Ирана потерпел крушение в горах Восточного Азербайджана — иранской провинции на северо-западе страны. Кроме Раиси на борту находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Как пояснил посол Исламской Республики в Белоруссии Алиреза Санеи, причиной жесткой посадки вертолета стали плохие погодные условия.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур. Церемония похорон президента состоится 21 мая в городе Тебриз.

Бывший глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что к гибели Раиси причастны США. Он напомнил, что Вашингтон запретил поставку деталей для вертолета президента. По его словам, это привело к износу двигателя и крушению воздушного судна.