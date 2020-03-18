Глава Семнанского университета медицинских наук Навида Данайи заявил, что иранская долгожительница сумела победить коронавирус за неделю.
Медик не уточнил, как именно лечили 103-летнюю женщину. Также неизвестно, какие у неё были заболевания, кроме коронавируса.
Женщина является вторым престарелым жителем Ирана, который сумел излечится от COVID-19. В понедельник из больницы выписали 91-летнего мужчину из города Керман. У него были диагностированы астма и повышенное давление, тем не менее он справился с коронавирусом за три дня,
В настоящий момент в мире коронавирусом заразились более 204 тысяч человек, умерли — 8,1 тысячи, более 82 тысяч выздоровели. По данным ВОЗ, пожилые люди находятся в группе риска. Так, до 21% пациентов в возрасте старше 80 лет погибают от коронавируса.
Иран является одной из стран, наиболее пострадавших от эпидемии. Там заразились 17 тысяч человек, более 1,1 тысячи погибли.
Ранее NEWS.ru писал, что из-за коронавируса в Иране на свободе оказались 85 тысяч заключённых. Власти освободили их временно, с соответствующей просьбой к руководству страны обратился спецдокладчик ООН.
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