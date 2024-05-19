В Иране опровергли сведения об обнаружении вертолета Раиси Общество Красного Полумесяца не подтвердило слухи об обнаружении вертолета Раиси

Фото: Azin Haghighi/REUTERS

Поисково-спасательная операция президента Ирана Ибрахима Раиси

Информация об обнаружении спасателями вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту не соответствует действительности, передает Mehr со ссылкой на Иранское общество Красного Полумесяца. Других сведений пока что обнародовано не было.

СМИ писали, что вертолет нашли. Однако, когда мы спросили, нам таких точных сведений не предоставили, — отметили в организации.

Вертолет Ибрахима Раиси совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На место чрезвычайного происшествия были направлены спасатели, однако поиски осложнились туманом и рельефной местностью. Всего в составе президентского кортежа было три борта, два вертолета благополучно достигли цели.

Как сообщало ранее агентство MEHR, президент выжил и направляется в Тебриз на автомобиле, но представитель города в парламенте Ахмад Алирезабиги уточнил, что с находившимися вместе с Раиси людьми в вертолете никаких контактов установлено не было. Вскоре информагентство удалило эту информацию, судьба иранского лидера остается неизвестной.

Кроме того, в Сети появились первые кадры спасательной операции на месте инцидента с вертолетом, организованной недалеко от ирано-азербайджанской границы. На кадрах было видно, что в регионе сейчас густой туман, также специалистам мешает горная местность.