Стражи Конституции Ирана отобрали кандидатов на пост президента республики Шесть иранских политиков прошли отбор на участие в выборах президента

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Махмуд Ахмадинежад, бывший президент Ирана, машет рукой своим сторонникам после регистрации своего имени в качестве кандидата на президентских выборах

Совет стражей Конституции Ирана отобрал шесть кандидатов на пост президента Исламской Республики, они смогут принять участие в выборах, сообщает агентство Tasnim. Как указывает агентство Mehr, в списке не оказалось бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и экс-спикера парламента Али Лариджани.

По сведениям Tasnim, право участвовать в досрочных выборах президента Ирана получили экс-глава МВД при Махмуде Ахмадинежаде Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили, действующий спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, член парламента Масуд Пезешкиан и глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хосейн Газизаде-Хашеми.

Как отмечает агентство Mehr, бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и экс-спикер парламента Али Лариджани не смогли пройти проверку на соответствие требованиям для участия в выборах президента. Они не получили одобрения при проверке Наблюдательным советом Ирана — высшей палатой парламента, которая надзирает за проведением выборов.

Ожидается, что Совет стражей Конституции Ирана объявит окончательный список кандидатов 11 июня. Избирательная кампания в республике пройдет с 12 по 26 июня, а общенациональные президентские выборы запланированы на 28-е число.

Ранее стало известно, что некая Зохре Элахиян стала первой иранкой, подавшей документы для участия в выборах президента страны и зарегистрированной в качестве кандидата. Еще трем женщинам было отказано, поскольку они не соответствовали необходимым критериям.

Досрочные выборы пройдут в стране в связи с гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси в результате авиакатастрофы 19 мая. Помимо него, на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, пятничный имам города Тебриз и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан.