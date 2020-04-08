В Иране одобрили идею РФ о гуманитарных коридорах в период пандемии

https://static.news.ru/photo/25be5e96-7980-11ea-8aeb-fa163e074e61_660.jpg Джавад Зариф Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Иранские власти поддерживают предложение Москвы о создании гуманитарных коридоров для поставок лекарств и продовольствия в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Иран приветствует российскую идею о «создании зелёного коридора вместо экономической войны и санкций», — написал министр в Twitter.

Он также добавил, что ряд стран закрывают границы для контроля ситуации с COVID-19, но при этом оставляют их открытыми для оказания помощи.

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Предложение о создании свободных от торговых войн и санкций «зелёных коридоров» в период пандемии высказал президент России Владимир Путин в ходе саммита G20 26 марта. По его словам, это необходимо прежде всего странам, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Российский лидер предложил также создание фонда помощи этим государствам, поскольку нынешняя ситуация грозит обернуться более тяжёлыми последствиями, чем экономический кризис 2008–2009 годов, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, в мире насчитывается 1,4 млн инфицированных. Скончались более 82 тысяч человек, выздоровели свыше 302 тысяч. В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 505 человек, умер 61.