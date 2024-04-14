В Иране объявили о завершении операции против Израиля Глава Генштаба ВС Ирана объявил о завершении операции против Израиля

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мохаммад Багери

Вооруженные силы Ирана не планируют продолжать атаки на Израиль, заявил глава Генштаба ВС страны Мохаммад Багери. По его словам, которые приводит иранский гостелеканал Press TV, операция под названием «Правдивое обещание» завершена. Он добавил, что в случае ответной атаки Израиля реакция Тегерана будет «более решительная».

С нашей точки зрения, операция завершена, но вооруженные силы готовы, и мы будем действовать в случае необходимости, — сказал Багери.

Он подчеркнул, что целью операции «Правдивое обещание» был информационный центр на границе Сирии и Израиля, а также авиабаза «Неватим». По его словам, США пытались защитить израильскую территорию в воздушном пространстве Иордании и Ирака, но не смогли остановить атаки. Багери подчеркнул, что цели операции были достигнуты.

Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хосейн Салами заявил, что операция Ирана против Израиля оказалась успешнее, чем предполагалось. По его словам, беспилотники и ракеты смогли преодолеть системы противоракетной обороны. Он подчеркнул, что поддержка Израиля со стороны США «приведет к решительному и достойному сожаления ответу со стороны иранских вооруженных сил».