В Иране оценили роль США в конфликте на Ближнем Востоке Раиси обвинил поддерживающие Израиль страны в преступлениях против палестинцев

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эбрахим Раиси

Страны, поддерживающие Израиль, являются соучастницами преступлений против палестинского народа, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе пресс-конференции с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. По его словам, которые приводит агентство Iran Press, Иерусалим действует смелее благодаря поддержке США.

Все, кто оказывают поддержку Израилю, являются соучастниками преступлений [против палестинцев], — сказал Раиси.

Раиси добавил, что считает ложными заявления США о содействии в прекращении огня в секторе Газа. По его словам, именно Вашингтон проложил Израилю «путь для убийства палестинцев».

Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани заявил, что Соединенные Штаты ждет «серьезный удар», если они не прекратят войну в секторе Газа. По его словам, американцам необходимо немедленно обеспечить прекращение огня в палестино-израильском конфликте.

До этого верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал немедленно прекратить любые торгово-экономические связи с Израилем из-за его действий в секторе Газа. По его словам, мусульманские страны должны отказаться от экспорта нефти и продовольствия в еврейское государство.