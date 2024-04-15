В Иране назвали причину задержания связанного с Израилем судна MSC Aries МИД Ирана: судно MSC Aries было задержано из-за нарушения морского права

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Иран решил задержать судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения им положений морского права, сообщил официальный представитель МИД республики Насер Канани на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал SNN. По его словам, экипаж игнорировал запросы иранских органов.

Иран постоянно работает над обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе и Персидском заливе. Однако вышеупомянутое судно было направлено в территориальные воды Ирана из-за нарушения им морского права и игнорирования запросов иранских органов, — сказал он.

13 апреля госагентство IRNA заявило, что Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), являющегося элитным иранским военным формированием, захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Речь идет о контейнеровозе, который, по данным иранского агентства, связан с Израилем. Согласно информации IRNA, судно принадлежит лондонской компании Zodiac Maritime, которая, в свою очередь, является частью Zodiac Group израильского бизнесмена по имени Эяль Офер. 13 апреля контейнеровоз пересекал территориальные воды Ирана.

На борту задержанного судна оказался россиянин Тимофей Колчанов. Супруга моряка накануне сообщила, что он вышел на связь с семьей. Он пообещал жене, что «все скоро решится», отметила она.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов ранее предположил, что Москва уже ведет работу по линии МИД и уполномоченного по правам человека по предоставлению помощи Колчанову. Он пообещал, что СПЧ подключится к этой работе, и выразил уверенность, что ситуация в ближайшее время разрешится.