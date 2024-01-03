В Иране назвали официальное количество погибших при теракте Минздрав Ирана подтвердил гибель 95 человек при взрывах в Кермане

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tasnim News Agency

Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате двух взрывов у кладбища в Кермане, передает агентство IRNA. Отмечается, что ранее большее число жертв называлось из-за повторения в списках нескольких имен погибших.

95 человек погибли: некоторые умерли на месте, ряд других — после приезда в больницы, из-за тяжести травм, — заявил министр Бахрам Эйноллахи.

Ранее сообщалось, что более 200 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрывов, произошедших на кладбище города Керман на юго-востоке Ирана в среду, 3 января. Там проходили траурные мероприятия по случаю годовщины гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание исполнителям и организаторам теракта, а четверг, 4 января, объявили днем национального траура по погибшим.

Президент России Владимир Путин выразил руководству Ирана глубокие соболезнования в связи с терактом. Как подчеркнул глава государства, Москва осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, а также подтверждает приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом.