В Иране назвали главного противника прекращения конфликта на Украине Галибафа: США — главный противник прекращения украинского конфликта

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экспансия НАТО и США стали причиной конфликта на Украине, заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в интервью агентству Fars. Он подчеркнул, что Штаты играют ключевую роль в поддержании этого конфликта и фактически блокируют все усилия по его прекращению.

Мы в Исламской Республике Иран с самого начала напрямую заявили, что хотим немедленного прекращения конфликта на Украине... Но в то же время мы ясно заявили, что экспансия НАТО и США — важнейший фактор возникновения этой войны. В настоящее время США являются основной страной, которая фактически выступает против прекращения украинского конфликта и накладывает вето на все формулы по прекращению огня и миру, — заявил Галибаф.

Он также выразил мнение, что текущий международный порядок не отвечает мировым потребностям и часто не способен решить глобальные проблемы. Галибаф подчеркнул, что некоторые западные страны деформируют деятельность ООН, делая ее инструментом нескольких государств и прикрываясь при этом лозунгами о правах человека. Это, по его мнению, приводит к накоплению мировых проблем и усилению международных конфликтов.

Ранее власти Украины обратились к странам Запада с просьбой поставить новые дальнобойные ракеты, способные долететь до Ирана и Сирии. Киев желает использовать ракеты для уничтожения оборонных предприятий этих стран. По версии украинцев, они производят вооружения для российской армии.