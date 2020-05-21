В Иране коронавирусом заразились 10 тысяч медработников

Порядка 10 тысяч медицинских работников оказались среди заражённых новым типом коронавируса в Иране. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения страны.
Около 10 тысяч работников сферы здравоохранения заразились смертельной болезнью в Иране, некоторые из них умерли, — цитирует агентство ILNA замглавы Минздрава Касема Джан Бабаи.
Как писал NEWS.ru, в Иране подтверждено более 120 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Большинство из заразившихся уже излечились. С начала мая Россия отправила на территорию Ирана три партии ткани для изготовления масок в качестве гуманитарной помощи в условиях пандемии.
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