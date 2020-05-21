В Иране коронавирусом заразились 10 тысяч медработников

Саудовская Аравия близка к завершению строительства своего первого ядерного реактора, об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Это вызывает обеспокоенность у экспертов по контролю над вооружениями, поскольку Эр-Рияд пока не внедрил правила международного мониторинга.

Крыша над объектом была установлена до введения нормативно-правовых актов Международного агентства по атомной энергии, которые позволяют инспекторам проводить раннюю проверку конструкции реактора. При этом проведение наземного мониторинга до тех пор,...