В Иране казнили бывшего замглавы Минобороны по обвинению в шпионаже

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Алиреза Акбари

В Иране казнили через повешение бывшего заместителя министра обороны страны Алирезу Акабри, сообщает агентство Tashim со ссылкой на судебный медиацентр. Он был обвинен в коррупции, а также в шпионаже в пользу Великобритании. Авторы уточняют, что у Акабри было двойное ирано-британское гражданство.

Алиреза Акбари, приговоренный к смертной казни по обвинению в коррупции и широкомасштабных действиях против внутренней и внешней безопасности страны путем шпионажа в пользу разведывательной службы британского правительства <...> был казнен, — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли последние дни выступал с призывами к властям Ирана не совершать казнь. По его словам, это «варварский акт не останется без внимания» британского правительства, об этом он написал в Twitter.

Алиреза Акбари занимал пост замглавы Минобороны Ирана с 2000 по 2008 год. Незадолго до казни он сообщал о жестоких пытках в тюрьме. По его словам, его заставляли признаться в преступлениях, которые он не совершал.

16 сентября в Тегеране отряд полиции нравов, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

После убийства девушки в Иране вспыхнули протесты, к которым присоединились почти все слои населения страны. Манифестации продолжались несколько недель, при этом протестные акции возобновляются и по сей день. В декабре стало известно, что правительство Ирана пересмотрит закон об обязательном ношении хиджаба для женщин. По словам генпрокурора страны Мохаммада Джафара Монтазери, обсуждение идет во всех ветвях власти, несмотря на то что их представляют политики-консерваторы.