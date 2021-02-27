В Иране из-за пандемии закрыт въезд для пассажиров из 32 стран

https://static.news.ru/photo/d788ef28-79d5-11eb-bcbb-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/ТАСС

Власти Ирана закрыли въезд на территорию страны для пассажиров из 32 государств. Такие меры введены в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

По данным агентства Tasnim, которое ссылается на Организацию гражданской авиации Ирана, запрет касается либо тех, кто приезжает из одной из этих 32 стран напрямую, либо тех, кто находился там более четырёх часов в последние две недели.

Также отмечается, что пассажиры старше восьми лет, прибывающие из-за рубежа, включая граждан Ирана, обязаны при въезде предъявлять действительный отрицательный результат теста на коронавирус. В противном случае им будет отказано во въезде.

В Иране опасаются, что в стране могут получить распространение мутировавшие штаммы коронавируса. Потому закрыт въезд, в частности, для пассажиров из Великобритании и ЮАР, где были обнаружены варианты вируса, быстро распространившиеся по миру. По данным на воскресенье, 28 февраля, число заболевших инфекцией в стране за время пандемии составило 1 631 519 человек, также в воскресенье число скончавшихся пациентов превысило 60 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что Институт Роберта Коха (ФРГ) классифицировал французский департамент Мозель как зону распространения опасной мутации SARS-CoV-2. Власти Германии ужесточили правила въезда из этого региона.

Въезжающие из Мозеля с 2 марта будут обязаны предъявить документ с отрицательным результатом теста на коронавирус. Пассажирское сообщение между ФРГ и французским департаментом прекращается. Транспортным фирмам разрешается перевозить через границу лишь немецких граждан и лиц с видом на жительство в Германии.