В Иране из-за пандемии закрыт въезд для пассажиров из 32 стран

Власти Ирана закрыли въезд на территорию страны для пассажиров из 32 государств. Такие меры введены в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
По данным агентства Tasnim, которое
Также отмечается, что пассажиры старше восьми лет, прибывающие из-за рубежа, включая граждан Ирана, обязаны при въезде предъявлять действительный отрицательный результат теста на коронавирус. В противном случае им будет отказано во въезде.
В Иране опасаются, что в стране могут получить распространение мутировавшие штаммы коронавируса. Потому закрыт въезд, в частности, для пассажиров из Великобритании и ЮАР, где были обнаружены варианты вируса, быстро распространившиеся по миру. По данным на воскресенье, 28 февраля, число заболевших инфекцией в стране за время пандемии составило 1 631 519 человек, также в воскресенье число скончавшихся пациентов превысило 60 тысяч.
Ранее NEWS.ru писал, что Институт Роберта Коха (ФРГ) классифицировал французский департамент Мозель как зону распространения опасной мутации SARS-CoV-2. Власти Германии ужесточили правила въезда из этого региона.
Въезжающие из Мозеля с 2 марта будут обязаны предъявить документ с отрицательным результатом теста на коронавирус. Пассажирское сообщение между ФРГ и французским департаментом прекращается. Транспортным фирмам разрешается перевозить через границу лишь немецких граждан и лиц с видом на жительство в Германии.