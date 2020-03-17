Власти Ирана в рамках мер по борьбе с пандемией COVID-19 временно освободили около 85 тысяч заключённых, в том числе осуждённых по политическим мотивам. Об этом сообщил представитель судебных органов республики Голамхоссейн Эсмаили.
Он уточнил, что в пенитенциарных учреждениях приняты меры предосторожности для противостояния коронавирусу. Заключённых освободили после того, как с соответствующей просьбой к властям Ирана обратился спецдокладчик ООН.
Москва направила Тегерану гуманитарную помощь для борьбы с вирусом нового типа, писал NEWS.ru. Российская сторона прорабатывает дальнейшие шаги по этому вопросу.
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