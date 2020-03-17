https://static.news.ru/photo/367ac258-6849-11ea-8c75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Власти Ирана в рамках мер по борьбе с пандемией COVID-19 временно освободили около 85 тысяч заключённых, в том числе осуждённых по политическим мотивам. Об этом сообщил представитель судебных органов республики Голамхоссейн Эсмаили.

Он уточнил, что в пенитенциарных учреждениях приняты меры предосторожности для противостояния коронавирусу. Заключённых освободили после того, как с соответствующей просьбой к властям Ирана обратился спецдокладчик ООН.

Москва направила Тегерану гуманитарную помощь для борьбы с вирусом нового типа, писал NEWS.ru. Российская сторона прорабатывает дальнейшие шаги по этому вопросу.