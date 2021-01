Массовые демонстрации в память о Сулеймани проходят в Иране и Ираке

В Тегеране участники акций несут транспаранты и портреты генерала. Вместе с ним они поминают заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, который был убит в тот же день. Городские власти оформили ряд инсталляций, изображающих легковой автомобиль, в который попадает ракета. Видео с места событий опубликовал в Twitter телеканал Press TV

Iran says reserves right to take military revenge against assassins of Gen. Soleimani, his companions https://t.co/nWVffLijAu