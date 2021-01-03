Массовые демонстрации в память о Сулеймани проходят в Иране и Ираке

https://static.news.ru/photo/e5fbfcd6-4db5-11eb-b6bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Тысячи жителей Ирана и Ирака участвуют в демонстрациях, посвящённых годовщине гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

В Тегеране участники акций несут транспаранты и портреты генерала. Вместе с ним они поминают заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, который был убит в тот же день. Городские власти оформили ряд инсталляций, изображающих легковой автомобиль, в который попадает ракета. Видео с места событий опубликовал в Twitter телеканал Press TV

Iran says reserves right to take military revenge against assassins of Gen. Soleimani, his companions https://t.co/nWVffLijAu — Press TV (@PressTV) January 3, 2021

Жители Ирака собрались на памятную акцию у аэропорта Багдада. Они установили транспарант, гласящий: «Здесь место преступления американского терроризма», сообщает Ruptly.

По словам иранских чиновников, гибель генерала объединила как граждан двух стран, так и их власти.

Сулеймани был убит 3 января 2020 года во время ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Вместе с ним были убиты несколько сопровождавших его офицеров и аль-Мухандис. Тогда иранские войска нанесли ответные удары по базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль в Ираке. В Тегеране также заявляли, что убийство Сулеймани будет обязательно отомщено.

Как писал NEWS.ru, в Тегеране заявили, что к убийству генерала причастны 48 человек. Их личности уже установлены, и власти работают над тем, чтобы привлечь их к ответственности. В МИД подчеркнули, что Иран не успокоится, пока не добьётся их наказания.