Могила исправит: в Ираке вводят смертную казнь за любые контакты с Израилем Багдад решил достичь новых высот в борьбе с «тлетворным влиянием сионизма»

Фото Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Несмотря на достаточно долгое присутствие американского контингента в Ираке, бывшая республика Саддама Хусейна сумела сохранить независимую от оккупантов политику. Иракский парламент в первом чтении одобрил закон, запрещающий налаживание каких-либо контактов с Израилем. Новый закон состоит из 10 пунктов, которые криминализируют нормализацию отношений с Израилем. В частности, воспрещается установление дипломатических, политических, военных, экономических и даже культурных отношений с сионистским образованием (принятое у арабов название Израиля).

В том виде, в котором закон присутствует сейчас, он распространяется на крайне широкий круг лиц и организаций. Под него подпадают должностные лица, госслужащие и государственные учреждения, социальные сети, СМИ, в какой бы то ни было форме простые иракцы и даже граждане других стран. Так, если иностранец, проживающий в Ираке, станет налаживать отношения с Израилем в какой бы то ни было форме, то его будет ждать расправа со стороны иракских правоохранительных органов — обвинение в государственной измене с последующей отправкой на казнь.

Что интересно, запрет коснется и международных компаний. Если они имеют связи с Израилем, например у них есть там представительство, то Багдад попросит покинуть Ирак. То есть казнить никого не будут, но свернуть деятельность заставят. Вероятно, это коснется большинства международных марок, таких как, например, McDonalds, KFC, Starbuks.

Во вводной части законопроекта сказано, что целью нового нормативного акта является «сохранение национальных, исламских и гуманитарных принципов в Ираке, а также «сохранение единства иракцев и их национальной и исламской идентичности».

Согласно иракской конституции новому законопроекту необходимо еще два чтения перед тем, как его окончательно примут. Второе чтение состоится в ближайшие дни. Ожидается, что в ходе обсуждений в законопроект могут быть добавлены новые пункты. Некоторые из них уже были внесены. Например, присутствует требование со стороны некоторых депутатов парламента запретить любые исключения, которые в будущем могли бы свести запрет на нет. Иными словами, они призывают не оставить ни единой лазейки для обхода сурового закона. Также было озвучено мнение о необходимости добавить в законопроект тезис о обязательстве Ирака поддерживать борьбу палестинцев против Израиля.

Демонстранты принимают участие в акции. Багдад. Ирак. Архивное фото Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Впрочем, даже если законопроект одобрят, никаких значительных изменений в политике Ирака ожидать не стоит. У Багдада даже без такого нормативного акта особо и нет связей с Израилем, так как большинство политических партий Ирака выступают против налаживания отношений с «сионистами».

Существование антисионистских настроений в Ираке не новость. В иракском законодательстве уже присутствует закон, который приговаривает к смертной казни любого, кто продвигает или даже просто одобряет так называемые 13 тезисов сионизма, сформулированные американским историком Вальтером Зеевом Лакером (причем дополнительным пунктом выделено, что к сионистам причисляются и масоны).

Любой, кто одобряет или продвигает принципы сионизма, включая масонство, или кто связан с любым из его институтов, или помогает ему финансово или морально, или работает каким-либо образом для достижения его целей, наказывается смертной казнью, — гласит 201-я статья Уголовного кодекса Ирака.

Свою поддержку иракскому законопроекту выразила организация по освобождению Палестины «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС). Также организация призвала парламенты всех арабских и исламских стран предпринять такие же шаги. ХАМАС отметило искренность и честность иракского народа, а также его приверженность справедливости. Надо полагать, что ХАМАС считает «двуличными» шесть арабских стран, поддерживающих отношения с Израилем, — ОАЭ, Бахрейн, Иорданию, Египет, Судан и Марокко.

Антиизраильские меры иракского правительства не ограничились принятием нового законопроекта. Отныне все министерства должны использовать доступные средства для того, чтобы между Израилем и Ираком отношения не улучшались. А Министерство культуры, туризма и древностей Ирака отдельно приняло ряд мер, призванных «противодействовать нормализации отношений с сионистским образованием». В частности, ведомство объявило о решении провести культурную неделю в поддержку палестинского народа, а также пообещало открыть семинары, на которых станут рассказывать о важности нового законопроекта. Также министерство призвало организовать народную инициативу, которая будет проверять интернет на наличие произраильских материалов, написанных на арабском языке.

Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Почему Министерство культуры оказалось втянуто в политический конфликт, объяснил его глава Атеф Абу Сейф.

«Израильская оккупация всегда пытается проникнуть в арабские общества через культуру, ведь конфликт арабов с оккупантами основан на идентичности», — сказал он, добавив, что «попытки сионистов завладеть сознанием арабов потерпят неудачу, так как глубина арабской культуры гораздо больше, чем вся ложь и мифы, которые продаются на рынке (которые представляет Израиль. — NEWS.ru)».

Первое чтение законопроекта совпадает с протестами, которые проходят в арабских странах после убийства 51-летней палестинской журналистки и корреспондентки катарского канала Al Jazeera Ширин Абу-Акле. Она погибла, получив ранение в голову в израильском городе Дженин на севере Палестинской автономии во время проводимой там израильскими силами безопасности операции.