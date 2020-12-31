В Ираке провели эвакуацию с танкера после обнаружения на нём мины

https://static.news.ru/photo/6142b10e-4c31-11eb-9aa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Власти Ирака эвакуировали людей с танкера Pola под флагом Либерии после того, как на его корпусе обнаружили предмет, напоминающий мину.

Танкер был арендован иракской государственной компанией State Oil Marketing Organization. Людей, находившихся на судне, эвакуировали, после чего доставили в безопасное место.

Устройство было найдено в четверг, 31 декабря. Как именно оно попало на борт, не сообщается. Подозрительный предмет внешне похож на магнитную мину.

В настоящее время на судне продолжаются работы по обеспечению безопасности, пишет Reuters со ссылкой на военных.

Как писал ранее NEWS.ru, эксперты предрекают очередной виток так называемой танкерной войны.

В декабре были совершены атаки на судно в Эль-Шукайке, на распределительную станцию ​​нефтепродуктов и на танкер в Джидде, а также на плавучую разгрузочную платформу в Джизане. Ещё один инцидент произошёл в ноябре у берегов Саудовской Аравии. Тогда на мине подорвался принадлежащий Греции танкер с нефтью. В результате инцидента судно было повреждено. Никто из членов экипажа не пострадал. Эти происшествия привели к тому, что Великобритания пошла на развёртывание войск для защиты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, критически важной для мировой экономики.