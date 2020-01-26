https://static.news.ru/photo/1940a7dc-4028-11ea-a03f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

При разгоне акции протеста в иракском городе Эн-Насирия получили ранения десять человек. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia .

По его данным, разгоняя манифестантов, силы безопасности Ирака применяли автоматическое оружие и гранаты со слезоточивым газом.

Десять человек госпитализированы в местные больницы с ранениями. Кроме того, медики сообщают, что более 25 человек получили тяжёлые отравления газом.

В Ираке проходят массовые акции протеста, направленные против присутствия в стране американских военных. Наиболее мощные из них проводятся в Багдаде, а также в провинциях Басра и Ди-Кар, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал, что в столице Ирака 20 января в ходе акций протеста погибли двое демонстрантов и двое полицейских.