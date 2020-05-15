В Ираке не менее семи человек погибли при нападении боевиков ИГ на востоке

https://static.news.ru/photo/01d1a150-ae28-11ea-a21c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw /Global Look Press

В результате нападения террористов запрещённой в России группировки «Исламское государство» в восточной части Ирака погибли не менее семи человек, ещё пятеро пострадали. Об этом сообщил источник в органах безопасности.

Боевики ИГ напали на деревню Михас в окрестностях города Ханакин, в результате семь человек, в том числе силовики, погибли, пять пострадали, — подчеркнул собеседник портала Baghdadtoday.

Инсайдер уточнил также, что нападение произошло в утром 14 июня.

Иракские власти объявили о победе над террористами запрещённой в РФ ИГ в конце 2017 года. При этом армия страны, используя в качестве поддержки силы международной коалиции и подразделений народного ополчения, продолжает зачистки и работу над выявлением «спящих ячеек» террористов в отдельных районах страны.

Как писал NEWS.ru, ранее авиабаза Эт-Таджи в Ираке, на которой находятся американские военные, была обстреляна.