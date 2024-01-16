В Ираке назвали агрессией обстрел Ираном Эрбиля Ирак намерен подать жалобу в СБ ООН в связи с ударом Ирана по Эрбилю

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Правительство Ирака намерено подать жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетным ударом, нанесенным Корпусом стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) по Эрбилю — административному центру Иракского Курдистана, сообщил МИД арабской республики в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Багдад считает, что удар Тегерана нарушает суверенитет страны и является актом агрессии.

Правительство Ирака решительно осуждает атаку Ирана на город Эрбиль, в результате которой баллистическими ракетами были обстреляны жилые дома, что привело к жертвам среди гражданского населения, — говорится в заявлении.

Сегодня, 16 января, сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли в результате атак КСИР Ирана на объекты в городе Эрбиль, который является административным центром Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака. Атакам подверглись восемь объектов возле американского консульства. Отмечается, что среди американских военных и сил коалиции пострадавших нет.

До этого более 200 человек погибли и сотни получили ранения в результате взрывов, произошедших на кладбище города Керман на юго-востоке Ирана. Эксперт по безопасности и Ближнему Востоку, кандидат политических наук Саймон Ципис заявил, что Иран хотят спровоцировать на региональную войну. По его мнению, главные заинтересованные в трагедии в Кермане — это США и Израиль.