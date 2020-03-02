Правительство Иордании сообщило о первом случае заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у путешественника, который недавно вернулся из Италии.
Это уже не первый случай, когда туристы привозят заболевание к себе на родину. Ранее подозрение на коронавирус нового типа подтвердили у гражданина РФ, который в конце февраля вернулся из Италии. Отмечается, что болезнь протекает у него в лёгкой форме.
По состоянию на 2 марта 2020 года более 89 тысяч были заражены коронавирусом, 3044 человека скончались от болезни, а 45 074 полностью излечились.
Как сообщал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых в РФ мер по борьбе с коронавирусом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен