https://static.news.ru/photo/6f92dd1c-5c89-11ea-bab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Custom Medical Stock Photo/Global Look Press

Правительство Иордании сообщило о первом случае заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у путешественника, который недавно вернулся из Италии.

Это уже не первый случай, когда туристы привозят заболевание к себе на родину. Ранее подозрение на коронавирус нового типа подтвердили у гражданина РФ, который в конце февраля вернулся из Италии. Отмечается, что болезнь протекает у него в лёгкой форме.

По состоянию на 2 марта 2020 года более 89 тысяч были заражены коронавирусом, 3044 человека скончались от болезни, а 45 074 полностью излечились.

Как сообщал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала эффективность принимаемых в РФ мер по борьбе с коронавирусом.