В Иордании рассказали о новых соглашениях Израиля и Палестины МИД Иордании: Израиль и Палестина договорились соблюдать подписанные прежде соглашения

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пятисторонняя встреча в иорданском городе Акаба по конфликту на Ближнем Востоке 26 февраля завершилась договоренностью между Израилем и Палестиной соблюдать соглашения, которые сторонами подписывались прежде. Другими участниками встречи помимо хозяев переговорной площадки были представители спецслужб США и Египта, сообщает телестанция Al Jazeera.

Израиль и палестинская администрация берут на себя обязательства прекратить односторонние шаги, ведущие к эскалации насилия. Стороны заявляют, что остаются приверженными соглашениям, подписанным между ними в предшествующий период, — цитирует телеканал итоговое заявление.

В Акабе Израиль пообещал на полгода отказаться от планов по расширению существующих и строительству новых еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Следующая встреча переговорщиков в том же составе намечена на март. Она пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Ранее палестинское агентство Wafa сообщило, что шесть граждан Палестины были убиты, а также десятки получили ранения 22 февраля в столкновениях с военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Наблус на Западном берегу. До событий ЦАХАЛ предупредил, что в Наблусе проведет спецоперацию, направленную на поимку палестинцев, подозреваемых в терроризме.