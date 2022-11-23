Полиция Иерусалима задержала троих подозреваемых в связи со взрывами на автобусной станции, сообщает телеканал i24news в Twitter. На данный момент известно как минимум об одном погибшем.
Трое подозреваемых палестинцев задержаны в связи с терактами в Иерусалиме, — говорится в сообщении.
Издание Jerusalem Post также сообщало, что 18 человек получили ранения после взрывов. Полиция рассматривает произошедшее как скоординированное двойное нападение.
23 ноября в Иерусалиме прогремели два взрыва. Первый произошел на автобусной остановке, второй — в автобусе, припаркованном неподалеку. На месте ЧП работают оперативные службы. По данным полиции, на автобусную остановку могли подложить сумку со взрывчаткой. В настоящий момент изучаются несколько версий случившегося, в том числе и теракт.
13 ноября на оживленной улице Истикляль в районе Бейоглу в центре Стамбула прогремел мощный взрыв. В Минюсте страны расценили произошедшее как теракт.