В Иерусалиме около 200 человек пострадали в результате беспорядков

https://static.news.ru/photo/26494388-af87-11eb-8e9f-96000091f725_660.jpg Фото: Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press

Беспорядки в Восточном Иерусалиме переросли в столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Пострадали почти 200 человек, сообщает WAFA.

Агентство отмечает , что вечером 7 мая основные столкновения произошли возле мечети Аль-Акса. Полиция применила резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Беспорядки начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Там по решению израильского суда выселяют несколько арабских семей. Из-за этого уже больше недели продолжаются акции протеста.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил: нельзя допустить ситуации, в которой США вновь провозгласят себя единственным посредником в ближневосточном урегулировании.