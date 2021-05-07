В Иерусалиме около 200 человек пострадали в результате беспорядков

Беспорядки в Восточном Иерусалиме переросли в столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими. Пострадали почти 200 человек, сообщает WAFA.
Агентство
Беспорядки начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Там по решению израильского суда выселяют несколько арабских семей. Из-за этого уже больше недели продолжаются акции протеста.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил: нельзя допустить ситуации, в которой США вновь провозгласят себя единственным посредником в ближневосточном урегулировании.