Минобороны Турции сообщило о гибели своего военнослужащего в Идлибе. Подробности станут известны позднее.
Один наш военнослужащий погиб, чуть позже мы распространим соответствующее коммюнике, — заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Отмечается, что сообщение было распространено после закрытого заседания турецкого парламента (меджлиса) по ситуации в провинции Идлиб. Протоколы встречи будут засекречены ближайшие десять лет.
NEWS.ru писал ранее, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Они обсудят обострение конфликта в Сирии. Для этого турецкий лидер прилетит в Москву. Встреча назначена на 5 марта.
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