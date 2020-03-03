https://static.news.ru/photo/0141626a-5442-11ea-8431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency

Минобороны Турции сообщило о гибели своего военнослужащего в Идлибе. Подробности станут известны позднее.

Один наш военнослужащий погиб, чуть позже мы распространим соответствующее коммюнике, — заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Отмечается, что сообщение было распространено после закрытого заседания турецкого парламента (меджлиса) по ситуации в провинции Идлиб. Протоколы встречи будут засекречены ближайшие десять лет.

NEWS.ru писал ранее, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Они обсудят обострение конфликта в Сирии. Для этого турецкий лидер прилетит в Москву. Встреча назначена на 5 марта.