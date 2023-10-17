В ХАМАС заявили о новых ударах по Тель-Авиву и Сдероту

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы военного крыла ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» сообщили в своем Telegram-канале, что нанесли новые удары по Тель-Авиву. Кроме того, они атаковали Сдерот на юге Израиля.

«Бригады Аль-Кассама» возобновили бомбардировки Тель-Авива в ответ на массовые убийства мирных жителей сионистами, — говорится в сообщении.

По словам представителей военного крыла ХАМАС, ракетные удары были нанесены по Эшколю и по скоплению израильских солдат в районе кибуца Кфар-Аза.

Ранее стало известно, что в секторе Газа погиб старший командир подразделения ХАМАС Айман Нофаль «Абу Ахмед». Он был убит в результате удара Армии обороны Израиля по лагерю беженцев аль-Бурейдж в центральной части палестинского анклава.

До этого пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что истребители нанесли удар по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В результате обстрела погибли несколько бойцов палестинской группировки. В Сети были размещены кадры удара по зданию ХАМАС.

В пресс-службе Армии обороны Израиля рассказали, что в ночь на 17 октября был атакован банк, который использовался ХАМАС для «финансирования терроризма» в секторе Газа. Кроме этого, были обстреляны несколько подземных тоннелей, в которых находились бойцы палестинского движения.