В ХАМАС заявили о готовности обменять всех заложников на заключенных Лидер ХАМАС: движение готово к соглашению об обмене заложников на заключенных

Фото: Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил, что движение готово заключить соглашение об обмене всех палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля, на всех заложников, захваченных в ходе операции на территории этой страны, сообщает телеканал Al Hadath. По его данным, в ХАМАС согласны заключить соглашение незамедлительно.

Мы [ХАМАС] готовы незамедлительно заключить сделку по обмену всех удерживаемых у нас [израильских заложников] на всех палестинских заключенных [в израильских тюрьмах], — цитирует Синвара телеканал.

Представители ХАМАС ранее пообещали России найти и освободить из заложников восемь россиян, рассказал замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов. По его словам, список с именами находящихся в заложниках граждан передали делегации палестинского движения на встрече в Москве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ вошел в сектор Газа для уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. Он встретился с семьями захваченных в плен граждан и пообещал им освободить их любой ценой. По словам политика, их возвращение домой является одной из главных целей военной операции в секторе Газа.