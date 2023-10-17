В ХАМАС заявили о гибели старшего командира подразделения в секторе Газа В секторе Газа погиб старший командир подразделения ХАМАС Нофаль

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

В секторе Газа погиб старший командир подразделения ХАМАС Айман Нофаль «Абу Ахмед», сообщает в Telegram военное крыло группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама». По данным организации, Нофаль был убит в результате удара Израиля по лагерю беженцев аль-Бурейдж в центральной части сектора.

Член генерального военного совета и командир центрального подразделения «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Айман Нофаль «Абу Ахмед» погиб в результате удара по лагерю аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее истребители нанесли удар по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. В результате обстрела погибло несколько бойцов палестинской группировки. В Сети были размещены кадры удара по зданию.

Также в пресс-службе Армии обороны Израиля рассказали, что в ночь на 17 октября был атакован банк, который использовался ХАМАС для «финансирования терроризма» в секторе Газа. Кроме этого, были обстреляны несколько подземных тоннелей, в которых находились бойцы палестинского движения.

Как говорится в докладе независимой комиссии ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях, с мая 2021 года по август 2023 года Израиль совершил военное преступление, нанеся «несоразмерные удары» по сектору Газа. Кроме того, в документе обозначено, что запрет на ввоз гуманитарной помощи в регион нарушает международное право.