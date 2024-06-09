В ХАМАС сообщили о гибели троих заложников при операции по их вызволению

Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press

Палестинцы оплакивают жертв израильской бомбардировки возле больницы в Дейр-эль-Балахе

Сторонники палестинского движения ХАМАС сообщили, что трое заложников погибли в результате операции Израиля по их вызволению. В заявлении в Telegram-канале группировки есть видео, на котором показаны тела погибших. Кадры появились спустя сутки после завершения израильской операции в секторе Газа.

Сообщаем, что ваша армия освободила одних заложников, но убила еще троих в том же самом лагере, один из погибших имел гражданство США, — говорится в публикации ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля согласовала операцию по освобождению заложников в районе Нусейрата в центральной части сектора Газа за несколько минут до ее начала. По данным СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант 6 июня встретились с высокопоставленными военными для согласования миссии.

Официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари рассказал, что израильские офицеры работали в течение нескольких недель, чтобы собрать необходимые детали для миссии. За последние три недели было несколько случаев, когда казалось возможным провести операцию, но все попытки были отменены. Среди спасенных — гражданин РФ.