В ХАМАС сообщили, когда освободят заложников ХАМАС: заложников освободят, когда «позволят обстоятельства»

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Представитель боевого крыла ХАМАС заявил, что иностранных заложников освободят, «когда позволят обстоятельства», передает телеканал Al Hadath. По его словам, в результате израильских атак по сектору Газа погибли 22 пленных.

Руководство группировки планирует обменять заложников на шесть тысяч палестинских заключенных, уточнил представитель движения. Он подчеркнул, что палестинцы содержатся в израильских тюрьмах.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что в плену у бойцов палестинского движения ХАМАС находятся не меньше 199 заложников. По его словам, среди них много детей, женщин и пожилых людей, семьи которых уже уведомили, что их родственники удерживаются в секторе Газа. У ЦАХАЛ есть данные о том, где находятся пленные, однако военные не будут проводить операцию, которая поставит под угрозу жизни гражданских, подчеркнул Хагари.

В ХАМАС сообщили, что могут освободить взятых в заложники мирных жителей при условии, что Израиль прекратит бомбардировку Газы, потому что не готовы проводить операцию во время боевых действий. По словам представителей движения, США и Катар стремятся завершить подготовку соглашения по освобождению пленных.