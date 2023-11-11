В ХАМАС рассказали, сколько военной техники Израиля удалось уничтожить В ХАМАС заявили, что уничтожили 160 единиц военной техники Израиля

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 160 единиц израильской военной техники было уничтожено с начала наземной операции Израиля в секторе Газа, заявил представитель бригад «Аль-Кассама» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) Абу Убейда, передает РИА Новости. По его данным, 25 единиц из них были поражены за последние 48 часов.

Мы подтверждаем полное или частичное уничтожение более 160 единиц израильской военной техники с начала наземной агрессии противника, среди них более 25 единиц за последние 48 часов, — сказал он.

Армия Израиля установила контроль над опорными пунктами ХАМАС на севере сектора Газа. Представители ЦАХАЛ добавили, что сотни тысяч жителей Газы перешли с севера на юг анклава в поисках безопасности, а также чтобы получить гуманитарную помощь.

Военные подчеркнули, что цифра включает в себя те 100 тысяч человек, что покинули территорию за последние два дня, когда палестинское движение ХАМАС утратило контроль над этим районом сектора. По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари, только за первый день около 50 тысяч граждан направились на юг, потому что туда поставляются лекарства, еда и вода.

Он добавил, что пока нет планов о прекращении огня. В то же время израильская армия вводит «гуманитарные паузы», чтобы гражданское население могло эвакуироваться и получить необходимую помощь.