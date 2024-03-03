В ХАМАС рассказали, когда может быть достигнуто перемирие AFP: в ХАМАС заявили, что достижение перемирия возможно в течение двух суток

Фото: Majdi Fathi/ZUMAPRES/Global Look Press

Достижение соглашения о перемирии возможно в течение одних или двух суток, сообщил представитель ХАМАС Agence France-Presse. По его словам, это произойдет, если Израиль примет требования радикального палестинского движения.

Если Израиль согласится на требования ХАМАС, которые включают возвращение перемещенных лиц на север сектора Газа и увеличение [объемов] гуманитарной помощи, это может проложить путь для заключения соглашения [о перемирии] в течение следующих 24–48 часов, — говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что ХАМАС и Израиль почти пришли к соглашению о сроках предполагаемого перемирия в секторе Газа и схеме обмена заложников на палестинских заключенных. Как сообщил телеканал Al Hadath, для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа.

Также сообщалось, что Израиль пошел на отчаянные уступки в переговорах с движением ХАМАС о заложниках. В частности, он рассматривает возможность освобождения палестинцев, осужденных за терроризм, в обмен на свободу некоторых заложников в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал о решимости полностью победить ХАМАС. Он пояснил, что это означает освобождение заложников, сильное военное давление и жесткую позицию на переговорах.