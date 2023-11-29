В ХАМАС рассказали, что сделают с удерживаемыми россиянами ХАМАС намерены освободить нескольких граждан РФ в знак признательности Путину

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС планируют освободить нескольких граждан России, заявил в Twitter (Х) член политбюро организации Муса Абу Марзук. Он добавил, что это произойдет вне рамок сделки о перемирии, в знак признательности президенту РФ Владимиру Путину.

Мы не освобождали никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением россиянина Рона Кривого, которого мы освободили в знак признательности движения в отношении позиции президента РФ Путина. Сегодня еще несколько других россиян будут освобождены вне рамок сделки о перемирии, - написал он.

Кривой, похищенный палестинской вооруженной организацией ХАМАС 7 октября 2023 года, был освобожден 26 ноября. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что пленный с российским гражданством оказался на свободе благодаря действиям российских дипломатов. Она подчеркнула, что изначально он не был включен в список для обмена.