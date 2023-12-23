В ХАМАС поддержали позицию России в Совбезе ООН В ХАМАС поддержали позицию российской делегации в СБ ООН о прекращении войны

Фото: Wang Jiangang/XinHua/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС высоко оценивает позицию России в Совете Безопасности ООН, настаивающей на прекращении боевых действий в секторе Газа, заявил член политбюро радикальной палестинской группировки Усама Хамдан, его слова приводит РИА Новости. Таким образом он отреагировал на принятие резолюции Совбеза о расширении доставки гуманитарной помощи в анклав, когда была заблокирована миротворческая поправка российской делегации.

Мы высоко оцениваем ответственную позицию российской делегации, пытавшейся внести серьезные изменения по проекту резолюции, которые бы способствовали завершению этой нацистской войне против нашего народа, но эта попытка столкнулась с позицией США, которые продолжают быть соучастником этого преступления, — сказал Хамдан.

Ранее в ХАМАС заявили, что принятой резолюции Совбеза ООН по сектору Газа недостаточно. Представители движения полагают, что документ позволяет Израилю продолжать боевые действия в анклаве.

В пятницу, 22 декабря, СБ ООН принял проект резолюции, подготовленный арабскими странами и направленный на облегчение поступления гуманитарной помощи в Газу. За документ проголосовали 13 стран, РФ и США воздержались. Резолюция включает 16 пунктов. Начальная версия документа была скорректирована из-за позиции США. Ключевым стало изменение предложения о создании механизма мониторинга гуманитарных грузов под контролем ООН. При этом сообщалось, что поправка России к резолюции не была принята. Вето на инициативу наложили Соединенные Штаты.