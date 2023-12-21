В ХАМАС отказались от новой сделки с Израилем Makan 33: Израиль готов к новому перемирию с ХАМАС для освобождения заложников

Движение ХАМАС отвергло предложение Израиля по освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных, сообщил телеканал Makan 33. По данным источников, Тель-Авив готов к двухнедельному перемирию в секторе Газа при условии освобождения десятков человек, захваченных палестинскими бойцами 7 октября при атаке на еврейское государство.

Противоборствующие стороны пока далеки от достижения компромисса, по данным телеканала. Так, ХАМАС отклонил предложение по освобождению осужденных за убийство палестинцев.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на официальные лица в Египте, что в ХАМАС также отвергли предложение Израиля о прекращении огня на одну неделю. По данным WSJ, израильская сторона хотела добиться освобождения 40 человек, в том числе женщин, детей и стариков, в обмен на приостановку наземной и воздушной операций в секторе Газа. ХАМАС отказалось освобождать израильтян, потребовав, чтобы сначала прекращение огня вступило в силу.

18 декабря израильские СМИ сообщили о встрече лидеров ХАМАС в Турции, на которой обсуждался ход войны с Израилем и новый обмен. Перед этим член политбюро палестинского движения Халил аль-Хайя назвал условием для переговоров о заложниках вывод израильских войск из анклава.