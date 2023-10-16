В ХАМАС опровергли сообщения о прекращении огня в секторе Газа

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

В ХАМАС опровергают сообщения о прекращении огня в секторе Газа, сообщил в Telegram сотрудник пресс-службы радикального палестинского движения Иззат ар-Ришк. Он призвал СМИ ориентироваться на официальные заявления ХАМАС.

Информация о перемирии и открытии КПП «Рафах», которая распространяется в некоторых СМИ со ссылкой на источники в Израиле и на Западе, не соответствует действительности. Просим все средства массовой информации не использовать источники, которые официально не принадлежат ХАМАС, — написал Иззат ар-Ришк.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в южных районах сектора Газа был введен пятичасовой режим прекращения огня. По информации канала, эта мера была принята для того, чтобы дать возможность иностранным гражданам покинуть регион.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число палестинцев, погибших в результате конфликта между ХАМАС и Израилем, возросло до 2808 человек. По данным ведомства, еще минимум 10 950 человек пострадали.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ХАМАС препятствует эвакуации мирных жителей сектора Газа на юг анклава. В ЦАХАЛ отметили, что бойцы исламского движения также не позволяют гражданским перемещаться по центральным дорогам Газы.