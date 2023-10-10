В ХАМАС оценили возможность переговоров о заложниках В ХАМАС заявили, что во время боев не будут вести переговоры о заложниках

Фото: Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

Палестинское движение ХАМАС объявило, что не намерено проводить какие-либо переговоры о судьбе заложников, пока продолжаются боевые действия, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на главу политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Речь идет о людях, захваченных радикалами на территории Израиля близ сектора Газа.

Мы информировали все стороны, что дела находящихся у нас израильских пленных не будут открыты до окончания боев, — заявил Хания.

Ранее движение пригрозило, что будет казнить израильтян, взятых в плен. По словам представителя военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда, одна жизнь заложника будет отдана за каждое нападение Армии обороны Израиля на жилой дом или гражданский объект без предупреждения. Убайда пообещал, что расправы будут транслировать в видеоформате.

До этого Египет и США попытались убедить ХАМАС отпустить из плена израильтян, однако ни Каиру, ни Вашингтону не удалось повлиять на ситуацию.

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что организация поддерживает контакты с Россией по вопросу израильских пленных, имеющих второе гражданство России. Он отметил, что среди удерживаемых лиц в секторе Газа находятся «десятки человек с двойным гражданством».